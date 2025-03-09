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Ари: жена работает вместе с моим агентом и планирует получить лицензию ФИФА

Ари: жена работает вместе с моим агентом и планирует получить лицензию ФИФА
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Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива», «Краснодара» Ари, ныне занимающий пост спортивного директора московского «Торпедо», рассказал, что его жена планирует получить агентскую лицензию ФИФА.

«Женщины способны выполнять практически любую работу наравне с мужчинами. Не вижу проблемы. Моя супруга Наталья работает вместе с моим агентом из компании Aguia Football. Она тоже участвовала в трансферах, подписывала документы. Жена лучше меня разбирается в контрактных нюансах, умеет вести переговоры. В планах — получить лицензию ФИФА и продолжать развитие в этом направлении», — сказал Ари в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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