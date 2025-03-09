Ари: жена работает вместе с моим агентом и планирует получить лицензию ФИФА

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива», «Краснодара» Ари, ныне занимающий пост спортивного директора московского «Торпедо», рассказал, что его жена планирует получить агентскую лицензию ФИФА.

«Женщины способны выполнять практически любую работу наравне с мужчинами. Не вижу проблемы. Моя супруга Наталья работает вместе с моим агентом из компании Aguia Football. Она тоже участвовала в трансферах, подписывала документы. Жена лучше меня разбирается в контрактных нюансах, умеет вести переговоры. В планах — получить лицензию ФИФА и продолжать развитие в этом направлении», — сказал Ари в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.