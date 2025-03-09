Ари предположил, как Карпин стал гендиректором «Спартака» без руководящего опыта

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива», «Краснодара» Ари, ныне занимающий пост спортивного директора московского «Торпедо», предположил, как Валерий Карпин стал генеральным директором красно-белых без руководящего опыта.

«У Карпина была крутая карьера: хорошие клубы, сборная. Благодаря этому он приобрёл много связей в футбольном мире и получил работу директора. Ещё через пару лет он стал тренером и в этом качестве тоже добился успеха. Но любому футболисту после завершения карьеры нужно учиться — неважно, кем ты хочешь стать: тренером, директором или агентом. Я не исключение», — сказал Ари в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.