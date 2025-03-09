Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ари предположил, как Карпин стал гендиректором «Спартака» без руководящего опыта

Ари предположил, как Карпин стал гендиректором «Спартака» без руководящего опыта
Комментарии

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива», «Краснодара» Ари, ныне занимающий пост спортивного директора московского «Торпедо», предположил, как Валерий Карпин стал генеральным директором красно-белых без руководящего опыта.

«У Карпина была крутая карьера: хорошие клубы, сборная. Благодаря этому он приобрёл много связей в футбольном мире и получил работу директора. Ещё через пару лет он стал тренером и в этом качестве тоже добился успеха. Но любому футболисту после завершения карьеры нужно учиться — неважно, кем ты хочешь стать: тренером, директором или агентом. Я не исключение», — сказал Ари в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Галицкий сказал: Ари, не покупай клуб!» Самое неожиданное назначение зимы в нашем футболе
Эксклюзив
«Галицкий сказал: Ари, не покупай клуб!» Самое неожиданное назначение зимы в нашем футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android