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«Он не отвечал три месяца». Паредес рассказал о ссоре с Месси

«Он не отвечал три месяца». Паредес рассказал о ссоре с Месси
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Бывший полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес вспомнил о ссоре с экс-нападающим «Барселоны» Лионелем Месси, которая произошла в 2021 году.

«Мы не разговаривали три месяца. Я ужасно чувствовал себя в это время. На тот момент я играл за «ПСЖ», а он — за «Барселону». Наши команды встретились в матче Лиги чемпионов. Разумеется, в то время на трибунах не было болельщиков, ведь шла пандемия. По этой причине было слышно всё, что говорили на поле. Мы победили со счётом 2:1, и я что-то сказал товарищам по команде. Лео услышал мои слова и подумал, что это направлено в его адрес.

На следующий день я написал ему, потом ещё раз через две недели. Я сказал Лео: «Это было не для тебя, я не хотел обидеть». Но он не ответил и не отвечал в течение трёх месяцев. Кажется, этот матч состоялся в феврале, а в марте должны были пройти игры отбора, но их приостановили.

В итоге мы встретились только в июне, перед Кубком Америки. Прошло уже три месяца, но мы до сих пор не разговаривали. Я подумал: «Нужно посмотреть на реакцию Лео». Но он феномен, просто феномен. Мы приехали на базу в один день. Я сделал это немного раньше. Он пришёл в мою комнату, когда я чистил зубы. Было очень рано, Лео облил меня водой и сказал: «Зачем ты так рано проснулся?» У нас невероятные отношения», — приводит слова Паредеса infobae.com.

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