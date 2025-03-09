Салах подверг критике игру «Ливерпуля» в победном матче с «Саутгемптоном»

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал победу своей команды в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (3:1).

«Это была сложная игра, у них был хороший план на игру. В первой половине игры у них всё получалось. Но я рад, что нам удалось вернуться во втором тайме и выиграть матч.

Разговор в раздевалке в перерыве? Немного разочарования. Потому что в первом тайме игра была небрежной, мы просто медлили и не торопились, и на последней минуте им удалось [выйти вперёд]. Но мы стали опытнее, мы можем справиться с этой ситуацией, и я рад, что мы это сделали.

Было ли это таким выступлением, которое делают чемпионы? Да, потому что я не думаю, что мы сегодня играли хорошо. Может быть, во втором тайме мы играли немного лучше, но в первой половине мы вообще выступали плохо. Но если вы хотите выиграть Лигу чемпионов или Премьер-лигу, вы должны побеждать в таких матчах», — приводит слова Салаха пресс-служба клуба на официальном сайте.