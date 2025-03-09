Даниил Уткин: с такой игрой «Ахмат» может остаться в РПЛ

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин высказался о перспективах грозненской команды сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге.

«Оцениваю игру как равную. Во втором тайме у «Локомотива» был 100-процентный голевой момент, и у нас Амин Талал просто не попал по мячу. В принципе, интересная игра. Две команды атаковали, не было никаких серьёзных моментов. В итоге — боевая ничья.

Не хочу сглазить, вы сами всё видите, что команда показывает хорошую и смотрибельную игру. Нам приятно играть в этот футбол, а вам, думаю, приятно на него смотреть. Дай бог, чтобы так дальше было. С такой игрой «Ахмат» может остаться в РПЛ. Но опять же, чтобы она была, нужно, чтобы совпадало много факторов», — сказал Уткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.