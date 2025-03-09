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Гендиректор ЦСКА Бабаев — о трансферах: мы не готовы платить, как «Зенит» и «Спартак»

Гендиректор ЦСКА Бабаев — о трансферах: мы не готовы платить, как «Зенит» и «Спартак»
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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался о трансферной политике армейского клуба.

«Дело не только в наличии или отсутствии финансов. Хотя не буду лукавить, на такие трансферы, которые вы видели в последнее окно [у других команд], ресурсов нет, но даже если бы они были, мы бы не пошли таким путём в силу разных причин.

На это влияет как отсутствие еврокубков, так и отсутствие возможности переводов футболистов в европейские клубы, по крайней мере, напрямую. Поэтому это не наш путь», — приводит слова Бабаева «РИА Новости Спорт».

По информации авторитетного интернет-портала Transfermarkt, в сезоне-2024/2025 санкт-петербургский «Зенит» потратил на трансферы € 77,16 млн, московский «Спартак» — € 56,60 млн. ЦСКА располагается на пятой строчке с суммой в € 9,90 млн.

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