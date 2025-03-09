Гвардиола в двух словах оценил игру Хусанова после проигранного матча с «Ноттингем Форест»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру узбекистанского защитника Абдукодира Хусанова в составе «горожан» после матча 28-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» (1:0).

«Очень хорошо!

У нас нет больше футболистов [на позицию центральных защитников]. Но мы сыграли очень качественно, когда на поле находились Хуса и Рубен [Диаш]», — сказал Гвардиола в эфире TNT Sports.

Хусанов вышел на матч в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут.

В нынешнем сезоне в составе «Манчестер Сити» Хусанов принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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