Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола в двух словах оценил игру Хусанова после проигранного матча с «Ноттингем Форест»

Гвардиола в двух словах оценил игру Хусанова после проигранного матча с «Ноттингем Форест»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру узбекистанского защитника Абдукодира Хусанова в составе «горожан» после матча 28-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» (1:0).

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
08 марта 2025, суббота. 15:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
1 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Хадсон-Одои – 83'    

«Очень хорошо!

У нас нет больше футболистов [на позицию центральных защитников]. Но мы сыграли очень качественно, когда на поле находились Хуса и Рубен [Диаш]», — сказал Гвардиола в эфире TNT Sports.

Хусанов вышел на матч в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут.

В нынешнем сезоне в составе «Манчестер Сити» Хусанов принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме
Файзуллаев: смотрю каждую игру Хусанова, его переход в «Манчестер Сити» — топ

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android