Созин: «Зенит» будет защищать Вендела так, как в 1917-м Зимний дворец не защищали!

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о ситуации с полузащитником «Зенита» Венделом, который получил красную карточку в матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» (0:2) за неприличный жест. При этом во время игры хавбек подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков воронежской команды.

«Чтобы описать значимость Вендела для «Зенита», мало смотреть на игру с «Факелом». Давайте вспомним игру «Зенита» с Венделом, Малкомом и Клаудиньо – это, бесспорно, была сильнейшая команда страны. Они могли решить исход любой игры в свою пользу. Дальше уехал Малком, но Клаудиньо и Вендел остались. Стало хуже. Но всё равно Вендел и Клаудиньо давали креатив и помогли клубу взять чемпионство. Важнейшие футболисты для Семака.

Сейчас остался один Вендел. Клаудиньо продали выгодно, это хорошая ситуация для клуба, но команде без него ещё хуже. А в матче с ЦСКА мы увидели «Зенит» и без Вендела – и игроки просто не справлялись. Без Вендела у «Зенита» совсем ничего не вяжется.

Теперь Вендел вышел на поле и показал средний палец. Как по мне – это плевок в адрес руководителей клуба, которые постоянно шли ему на уступки, поднимали зарплату и уговаривали остаться. Да, были выкрики с трибун, но так не сдерживать себя? Не сказать об этом арбитру, а просто показать средний палец? Впереди 10 туров, 10 туров в сезоне, где за чемпионство борются сразу три клуба – это уникальная ситуация! И здесь ключевой футболист рискует одним действием забанить себя на несколько матчей.

Конечно, сейчас «Зенит» будет защищать своего игрока. Будут защищать Вендела так, как в 1917-м не защищали Зимний дворец! Мы увидим лозунги против расизма, даже целое революционное движение против расизма. Потому что если Вендел не сыграет со «Спартаком» – это плохо, а если получит четыре матча и пропустит игры ещё и с «Локомотивом» и «Краснодаром» – это катастрофа.

Я не возьмусь прогнозировать, сколько Вендел получит матчей бана и получит ли их вообще. По регламенту – получить должен. И если этого не произойдёт – можно заканчивать чемпионат, а золотые медали сразу отдать «Зениту», – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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