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«Манчестер Сити» повторил худший результат сезона в АПЛ при Гвардиоле

«Манчестер Сити» повторил худший результат сезона в АПЛ при Гвардиоле
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Поражение «Манчестер Сити» в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» (0:1) стало девятым для «горожан» в нынешнем сезоне соревнования.

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
08 марта 2025, суббота. 15:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
1 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Хадсон-Одои – 83'    

Таким образом, манкунианцы повторили худший результат сезона при руководстве Хосепа Гвардиолы. Последний раз «Манчестер Сити» потерпел поражение в девяти встречах АПЛ в сезоне-2019/2020.

После 27 матчей чемпионата Англии команда Гвардиолы набрала 47 очков и на текущий момент занимает четвёртое место, отставая от третьей строчки на четыре очка. В следующем туре «горожане» встретятся с «Брайтоном». Игра состоится 15 марта. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

Турнирная таблица АПЛ
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