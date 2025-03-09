«Манчестер Сити» повторил худший результат сезона в АПЛ при Гвардиоле

Поражение «Манчестер Сити» в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» (0:1) стало девятым для «горожан» в нынешнем сезоне соревнования.

Таким образом, манкунианцы повторили худший результат сезона при руководстве Хосепа Гвардиолы. Последний раз «Манчестер Сити» потерпел поражение в девяти встречах АПЛ в сезоне-2019/2020.

После 27 матчей чемпионата Англии команда Гвардиолы набрала 47 очков и на текущий момент занимает четвёртое место, отставая от третьей строчки на четыре очка. В следующем туре «горожане» встретятся с «Брайтоном». Игра состоится 15 марта. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

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Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: