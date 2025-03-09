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«Челси» — «Лестер»: текстовая онлайн-трансляция матча 28-го тура АПЛ начнётся в 17:00

«Челси» — «Лестер»: текстовая онлайн-трансляция матча 28-го тура АПЛ начнётся в 17:00
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Сегодня, 9 марта, состоится матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Лестер». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Тим Робинсон. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Лестер Сити
Лестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лондонский клуб занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Энцо Марески набрала 46 очков за 27 матчей. «Лестер» заработал 17 очков после 27 игр и располагается на 19-й строчке, в зоне вылета. На первом месте с 70 очками после 29 матчей находится «Ливерпуль».

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