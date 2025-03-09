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Только Клопп больше раз обыгрывал «Ман Сити» Гвардиолы в АПЛ, чем Нуну Санту

Только Клопп больше раз обыгрывал «Ман Сити» Гвардиолы в АПЛ, чем Нуну Санту
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Победа «Ноттингем Форест», возглавляемого Нуну Эшпириту Санту, в матче 28-го тура АПЛ (1:0) с «Манчестер Сити» стала четвёртой для португальского тренера над командой Хосепа Гвардиолы в рамках данного соревнования. Об этом сообщает Opta Sport.

Команды Санту обыгрывали «Манчестер Сити» Гвардиолы в чемпионате Англии четыре раза. Только экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп нанёс больше поражений испанскому специалисту во встречах АПЛ — пять.

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
08 марта 2025, суббота. 15:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
1 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Хадсон-Одои – 83'    

После 28 матчей «Ноттингем Форест» заработал 51 очко и на текущий момент занимает третье место, отставая от второй строчки на три очка. В следующем туре «лесники» встретятся с «Ипсвичем» (15 марта).

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