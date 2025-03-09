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«Нефтехимик» уверенно обыграл «Сокол» в матче Первой лиги с тремя пенальти

«Нефтехимик» уверенно обыграл «Сокол» в матче Первой лиги с тремя пенальти
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Завершился матч 23-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались саратовский «Сокол» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «Локомотив» в Саратове. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Олегом Соколовым. Стартовый свисток прозвучал в 13:00 мск. Гости одержали победу со счётом 3:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 23-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
1 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Кахидзе – 17'     0:2 Абдоков – 18'     0:3 Абдоков – 33'     1:3 Сасин – 72'    

На 17-й минуте «Нефтехимик» получил возможность пробить 11-метровый, который реализовал защитник Александр Кахидзе. Спустя минуту полузащитник Нури Абдоков удвоил преимущество гостей. На 33-й минуте Абдоков оформил дубль, также реализовав пенальти. На 72-й минуте полузащитник «Сокола» отыграл один мяч, забив с 11-метровой отметки.

После этой победы в активе «Нефтехимика» стало 29 очков. Команда располагается на 11-м месте в турнирной таблице. «Сокол» с 20 очками идёт на 16-й строчке.

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