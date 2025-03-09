«Нефтехимик» уверенно обыграл «Сокол» в матче Первой лиги с тремя пенальти

Завершился матч 23-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались саратовский «Сокол» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «Локомотив» в Саратове. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Олегом Соколовым. Стартовый свисток прозвучал в 13:00 мск. Гости одержали победу со счётом 3:1.
На 17-й минуте «Нефтехимик» получил возможность пробить 11-метровый, который реализовал защитник Александр Кахидзе. Спустя минуту полузащитник Нури Абдоков удвоил преимущество гостей. На 33-й минуте Абдоков оформил дубль, также реализовав пенальти. На 72-й минуте полузащитник «Сокола» отыграл один мяч, забив с 11-метровой отметки.
После этой победы в активе «Нефтехимика» стало 29 очков. Команда располагается на 11-м месте в турнирной таблице. «Сокол» с 20 очками идёт на 16-й строчке.
- 9 марта 2025
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