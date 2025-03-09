Фабио Капелло: Гвардиола навредил футболу

Экс-тренер «Милана», мадридского «Реала», «Ромы», «Ювентуса», национальных команд Англии и России Фабио Капелло заявил, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сделал футбол скучным.

– Он нанёс огромный ущерб футболу, пусть и не по своей вине.

– Почему?

– Потому что все [тренеры] потратили 10 лет, пытаясь его копировать. Итальянский футбол был переполнен этим и потерял свою природу. Я говорил: «Прекратите, у вас нет таких игроков, как у Гвардиолы!» Кроме того, навязывалась абсурдная идея, что хорошая игра может быть только такой.

Касание, касание, ещё касание, снова касание… Теперь в итальянском футболе вратари разыгрывают мяч! Это катастрофа и, кроме того, скука, которая отвернула многих от футбола – теперь им достаточно посмотреть основные моменты.

Зачем смотреть 90 минут пасов и горизонтальных передач без борьбы и рывков? К счастью, футбол меняется. Прежде всего его изменила Испания, выигравшая чемпионат Европы с двумя вингерами и быстрой игрой, — приводит слова Капелло El Mundo.

После 28 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 47 очков. В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с «Брайтоном». Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 70 очков.