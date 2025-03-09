Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это недопустимо». Девушка Вендела высказалась о ситуации с оскорблениями игрока «Зенита»

«Это недопустимо». Девушка Вендела высказалась о ситуации с оскорблениями игрока «Зенита»
Комментарии

Лала, девушка полузащитника «Зенита» Вендела, прокомментировала скандальный инцидент с расистскими оскорблениями бразильского игрока сине-бело-голубых в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19'     0:2 Кассьерра – 57'    
Удаления: Якимов – 37' / Вендел – 74'

«Это недопустимо! Жаль, что наши последние полгода в России были отмечены ещё одним эпизодом проявления расизма!» — написала девушка на своей странице в соцсетях.

Напомним, на 74-й минуте встречи Вендел получил красную карточку за непристойный жест. Позже выяснилось, что его действия были спровоцированы расистскими оскорблениями, с которыми он столкнулся на поле. Также стало известно, что «Зенит» будет пытаться отменить красную карточку Венделу перед матчем со «Спартаком».

Материалы по теме
Скандальное удаление Вендела перед «Спартаком». Была ли провокация и что ему грозит
Скандальное удаление Вендела перед «Спартаком». Была ли провокация и что ему грозит
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android