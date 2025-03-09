«Это недопустимо». Девушка Вендела высказалась о ситуации с оскорблениями игрока «Зенита»

Лала, девушка полузащитника «Зенита» Вендела, прокомментировала скандальный инцидент с расистскими оскорблениями бразильского игрока сине-бело-голубых в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (2:0).

«Это недопустимо! Жаль, что наши последние полгода в России были отмечены ещё одним эпизодом проявления расизма!» — написала девушка на своей странице в соцсетях.

Напомним, на 74-й минуте встречи Вендел получил красную карточку за непристойный жест. Позже выяснилось, что его действия были спровоцированы расистскими оскорблениями, с которыми он столкнулся на поле. Также стало известно, что «Зенит» будет пытаться отменить красную карточку Венделу перед матчем со «Спартаком».