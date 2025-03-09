Экс-игрок «Зенита» Изидор поддержал Вендела, подвергшегося расизму в матче с «Факелом»

Бывший нападающий «Зенита» Вильсон Изидор выразил поддержку полузащитнику сине-бело-голубых Венделу, который подвергся расистским оскорблениям во время матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (0:2).

В своём аккаунте в социальной сети французский футболист выложил ранее сделанную «Зенитом» публикацию, в которой санкт-петербургский клуб поддержал Вендела. При этом Изидор отметил аккаунт бразильского полузащитника и добавил подбадривающие эмодзи.

Изидор являлся футболистом сине-бело-голубых с 2023 по 2025 год. За этот период он принял участие в 26 матчах во всех турнирах. Минувшей зимой 24-летний нападающий перешёл в «Сандерленд».

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