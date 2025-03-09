Экс-игрок «Зенита» Изидор поддержал Вендела, подвергшегося расизму в матче с «Факелом»
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Бывший нападающий «Зенита» Вильсон Изидор выразил поддержку полузащитнику сине-бело-голубых Венделу, который подвергся расистским оскорблениям во время матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (0:2).
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19' 0:2 Кассьерра – 57'
Удаления: Якимов – 37' / Вендел – 74'
В своём аккаунте в социальной сети французский футболист выложил ранее сделанную «Зенитом» публикацию, в которой санкт-петербургский клуб поддержал Вендела. При этом Изидор отметил аккаунт бразильского полузащитника и добавил подбадривающие эмодзи.
Изидор являлся футболистом сине-бело-голубых с 2023 по 2025 год. За этот период он принял участие в 26 матчах во всех турнирах. Минувшей зимой 24-летний нападающий перешёл в «Сандерленд».
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