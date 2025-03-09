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Экс-игрок «Алании» Татаев сравнил уровень футбола в РПЛ и Первой лиге

Экс-игрок «Алании» Татаев сравнил уровень футбола в РПЛ и Первой лиге
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Бывший защитник владикавказской «Алании», ныне выступающий за «Оренбург», Алексей Татаев сравнил уровень футбола в Российской Премьер-Лиге и Мелбет Первой лиге.

«В РПЛ выше скорости и другая борьба, чем в Первой лиге. В целом футбол везде одинаковый. Просто уровень подготовки разный.

Когда ты готовишься к Первой лиге, то у тебя другие тренировки. Готовишься к РПЛ — совсем другие», — сказал Татаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

За свою профессиональную игровую карьеру Татаев выступал за чешский «Млада Болеслав» и казахстанский «Окжетпес».

В нынешнем сезоне Татаев сыграл за «Оренбург» три матча во всех турнирах. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 350 тыс.

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