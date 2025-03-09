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Игрок «Динамо» Окишор: цель команды на весну — бороться за чемпионство

Игрок «Динамо» Окишор: цель команды на весну — бороться за чемпионство
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Хавбек «Динамо» Москва Виктор Окишор рассказал о целях бело-голубых на вторую часть сезона Российской Премьер-Лиги.

«Не удивлён, что крупно обыграли «Динамо» из Махачкалы (4:0). В целом мы хорошо играли, реализовали свои моменты. Цель «Динамо» на весну?

Всегда выигрывать и бороться за чемпионство. У «Динамо» самое сложное расписание? Всё зависит от нас. Если мы будем хорошо играть и у всех выигрывать, то займём первое место», — приводит слова Окишора «Советский спорт».

В нынешнем сезоне Окишор сыграл за «Динамо» восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 18-летнего футболиста составляет € 500 тыс.

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