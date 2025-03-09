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В «Барселоне» исключили любую возможность возвращения Неймара в клуб — Sport.es

В «Барселоне» исключили любую возможность возвращения Неймара в клуб — Sport.es
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Спортивный директор «Барселоны» Деку исключил любую возможность подписания контракта с 33-летним нападающим Неймаром, на текущий момент выступающим в «Сантосе». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, существует несколько причин, из-за которых Деку категорически против возвращения бразильского футболиста. Во-первых, по мнению функционера «Барселоны», Неймар уже прошёл пик карьеры и не вернёт былую форму. Во-вторых, в каталонском клубе опасаются, что бразильский игрок может отрицательным образом повлиять на молодых футболистов команды. В-третьих, ранее Неймар уже принял решение не продолжать карьеру в «Барселоне».

Ранее СМИ сообщали, что Неймар ставит возвращение в каталонский клуб, за который он выступал с 2013 по 2017 год, в качестве приоритета для развития своей карьеры.

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