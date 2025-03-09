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Салах высказался о выходе на пятое место в списке лучших бомбардиров АПЛ всех времён

Салах высказался о выходе на пятое место в списке лучших бомбардиров АПЛ всех времён
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал тот факт, что он сравнялся с экс-форвардом «Манчестер Сити» Серхио Агуэро по забитым мячам в АПЛ. Оба футболиста забили по 184 гола и теперь делят пятую строчку в списке бомбардиров Премьер-лиги всех времён.

«Я знал о рекорде, но не думал об этом во время игры. Но я знаю об этом рекорде. Это хороший рекорд — сравняться с ним. Серхио — великий игрок, он был легендой этой лиги. Так что я рад этому и рад победе», — приводит слова Салаха пресс-служба клуба на официальном сайте.

Вчера, 8 марта, вингер «Ливерпуля» оформил дубль и помог своей команде победить в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (3:1).

На первом месте в списке бомбардиров за всю историю АПЛ находится экс-форвард «Ньюкасла» и «Блэкберна» Алан Ширер, забивший 260 мячей.

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
08 марта 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1 Смоллбоун – 45+1'     1:1 Нуньес – 51'     2:1 Салах – 54'     3:1 Салах – 88'    
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