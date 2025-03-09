Салах высказался о выходе на пятое место в списке лучших бомбардиров АПЛ всех времён

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал тот факт, что он сравнялся с экс-форвардом «Манчестер Сити» Серхио Агуэро по забитым мячам в АПЛ. Оба футболиста забили по 184 гола и теперь делят пятую строчку в списке бомбардиров Премьер-лиги всех времён.

«Я знал о рекорде, но не думал об этом во время игры. Но я знаю об этом рекорде. Это хороший рекорд — сравняться с ним. Серхио — великий игрок, он был легендой этой лиги. Так что я рад этому и рад победе», — приводит слова Салаха пресс-служба клуба на официальном сайте.

Вчера, 8 марта, вингер «Ливерпуля» оформил дубль и помог своей команде победить в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (3:1).

На первом месте в списке бомбардиров за всю историю АПЛ находится экс-форвард «Ньюкасла» и «Блэкберна» Алан Ширер, забивший 260 мячей.