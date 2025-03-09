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Вратарь «Реала» Куртуа не сыграет с «Райо Вальекано» из-за проблем с коленом — As

Вратарь «Реала» Куртуа не сыграет с «Райо Вальекано» из-за проблем с коленом — As
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Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа пропустит матч 27-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025 с «Райо Вальекано» из-за проблем с коленом. Об этом сообщает As. Бельгийский вратарь не вошёл в заявку «сливочных» на сегодняшнюю встречу.

Испания — Примера . 27-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Райо Вальекано
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, 32-летний Куртуа уже некоторое время испытывает дискомфорт в связи с перегрузкой правого надколенника. Отмечается, что состояние голкипера не вызывает опасений у тренерского штаба «Реала» – игрок будет готов к ответному матчу с мадридским «Атлетико» в Лиге чемпионов УЕФА (12 марта).

Также в заявку «сливочных» не вошёл Антонио Рюдигер – в субботу, 8 марта, защитник не тренировался с командой из-за болезни. Федерико Вальверде, как ожидается, начнёт сегодняшний матч в запасе, чтобы в лучшей форме подойти к ЛЧ.

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