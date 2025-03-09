Форвард «Торпедо» Шамкин поделился эмоциями от возвращения в общую группу после «крестов»

Нападающий московского «Торпедо» Даниил Шамкин поделился эмоциями от возвращения в общую группу автозаводцев. Напомним, в августе футболист получил разрыв крестообразных связок колена по ходу матча 6-го тура Мелбет Первой лиги с «Нефтехимиком».

— Очень рад снова быть в строю. Это был сложный и долгий путь – физически и морально. Уже два дня полноценно тренируюсь, постепенно возвращаюсь в игровой ритм. Спасибо врачам, моей семье, тренерскому штабу и болельщикам за поддержку!

— Ты провёл больше месяца с командой на сборах в Турции, но работал по индивидуальной программе. Чем тебе запомнился этот этап?

— Это была финишная прямая восстановления – самая тяжёлая. Мы тренировались дважды в день, без выходных. Безусловно, было тяжело. Я заметно прибавил в мышечной массе, сбросил лишний вес, вернулся в форму. Теперь осталось только набрать оптимальные игровые кондиции, — приводит слова Шамкина официальный сайт «Торпедо».