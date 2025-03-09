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«Реал» не намерен продавать Родриго летом, вингер интересен саудовцам — Marca

«Реал» не намерен продавать Родриго летом, вингер интересен саудовцам — Marca
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Мадридский «Реал» не намерен расставаться с 24-летним крайним нападающим Родриго Гоэсом. Сам футболист также счастлив в клубе и хочет продолжать выступать за «сливочных», несмотря на ранее появлявшуюся в СМИ информацию о возможном уходе игрока летом. В частности, интерес к бразильцу проявляют клубы из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Marca.

По сведениям источника, товарищи Родриго по команде, болельщики и тренерский штаб видят в нём футболиста, способного приносить результат в самых важных матчах. Подчёркивается, что постепенно 24-летний нападающий приобретает статус лидера команды.

В нынешнем сезоне Родриго принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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