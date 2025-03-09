Слот рассказал, о чём говорил с игроками «Ливерпуля» в перерыве матча с «Саутгемптоном»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, о чём он говорил с командой в перерыве матча 28-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (3:1).

«Я не делал им комплиментов в перерыве, могу сказать вам. Может быть, это было потому, что я сидел на трибуне, а не у линии, потому что я знаю по опыту — не то чтобы меня отстраняли раньше, — что когда ты смотришь игру там, ты всегда чувствуешь: «Может быть, я даже смогу сыграть в этой игре». Но если ты оказываешься на линии, то темп всегда выше. Но я не думаю, что был неправ в этот раз, когда сказал в перерыве, что уровень энергии был слишком, слишком, слишком низким. Вот что нужно было изменить, и именно поэтому мы сделали три замены, чтобы не только привнести качество, но и создать что-то. Потому что в 9 случаях из 10, когда вы убираете троих, остальные восемь говорят: «О, должно произойти что-то ещё». Это единственное, что я мог придумать в перерыве, чтобы создать что-то другое на второй тайм», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.