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«Тедеско был прав». Кастельс заявил об уходе из сборной Бельгии из-за возвращения Куртуа

«Тедеско был прав». Кастельс заявил об уходе из сборной Бельгии из-за возвращения Куртуа
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Вратарь «Аль-Кадисии» Коэн Кастельс раскритиковал решение голкипера мадридского «Реала» Тибо Куртуа вернуться в сборную Бельгии, карьеру в которой он приостановил, пока команду тренировал Доменико Тедеско. Также Кастельс выразил недовольство поведением Королевской бельгийской футбольной ассоциации в этой ситуации и заявил об уходе из сборной.

«Прежде всего мне кажется странным, что Куртуа сам решил вернуться и что федерация приняла это.

На мой взгляд, все равны, и ни один футболист не стоит выше команды. Федерация постелила ковровую дорожку для него [Куртуа]. Недавно я слышал, как он высказался об увольнении Тедеско, что только доказывает, что Доменико был прав. Для меня это свидетельствует, что Куртуа не испытывает чувства вины.

Это не соответствует стандартам и ценностям, которые я считаю подходящими для командного вида спорта. Я не могу быть частью организации, которая одобряет такое поведение. С сегодняшнего дня я больше не доступен для сборной. Я не могу поехать в расположение национальной команды со спокойной душой.

Есть много футболистов, не согласных с происходящим. Мне любопытно, что они скажут. Дело было не только в ситуации, произошедшей между Куртуа и Тедеско, были сделаны и другие вещи, причинившие мне боль», — сказал Кастельс на подкасте MidMid.

Тедеско занимал должность главного тренера сборной Бельгии с февраля 2023 года по январь 2025 года. Куртуа перестал выступать за национальную команду с 2023 года из-за конфликта с 39-летним специалистом. После того как игрок «Реала» приостановил карьеру в сборной, Кастельс стал её основным вратарём.

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