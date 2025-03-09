Тренер «Крыльев Советов» Осинькин высказался о предстоящем дерби с «Акроном»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о предстоящем матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном». Встреча состоится сегодня, 9 марта. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

«У нас комплекс причин, по которым мы можем менять игроков. Гальдамес и Печенин — схожие по своему уровню игроки. Посчитали, что сегодня выйдет Томас. Мы думаем только о том, чтобы набирать очки. Мы отдадим все силы сегодня. Мы тренировались в манеже, на искусственном поле. Мы постарались сделать всё, чтобы переход на естественный газон был лёгким. После нескольких тренировок есть недомогание у Шитова. Ничья в Краснодаре дала нам хорошие эмоции, но в первую очередь нам нужны очки», — приводит слова Осинькина пресс-служба клуба в телеграм-канале.