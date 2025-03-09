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Тренер «Крыльев Советов» Осинькин высказался о предстоящем дерби с «Акроном»

Тренер «Крыльев Советов» Осинькин высказался о предстоящем дерби с «Акроном»
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о предстоящем матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном». Встреча состоится сегодня, 9 марта. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Перерыв
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Дзюба – 9'    

«У нас комплекс причин, по которым мы можем менять игроков. Гальдамес и Печенин — схожие по своему уровню игроки. Посчитали, что сегодня выйдет Томас. Мы думаем только о том, чтобы набирать очки. Мы отдадим все силы сегодня. Мы тренировались в манеже, на искусственном поле. Мы постарались сделать всё, чтобы переход на естественный газон был лёгким. После нескольких тренировок есть недомогание у Шитова. Ничья в Краснодаре дала нам хорошие эмоции, но в первую очередь нам нужны очки», — приводит слова Осинькина пресс-служба клуба в телеграм-канале.

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