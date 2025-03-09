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Нападающий «Ахмата» Мелкадзе высказался о возможном возвращении еврокубков

Нападающий «Ахмата» Мелкадзе высказался о возможном возвращении еврокубков
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Форвард грозненского «Ахмата» Георгий Мелкадзе высказался относительно возможного возвращения еврокубковых турниров.

— «Спартак» и «Зенит» в этом сезоне потратили € 50 и 70 млн на трансферы. Целесообразно ли расходовать такие большие средства?
— Ты и там и там бухгалтером работаешь (смеётся)?

— Вы удивлены таким большим тратам с учётом отсутствия еврокубков?
— Может, еврокубки летом вернутся. Я на это надеюсь, — сказал Мелкадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В нынешнем сезоне Мелкадзе сыграл за «Ахмат» два матча во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 300 тыс.

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