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Игрок «Динамо» Мх Агаларов: надо покопаться в себе и разобрать ошибки

Игрок «Динамо» Мх Агаларов: надо покопаться в себе и разобрать ошибки
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Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов прокомментировал поражение своей команды в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (0:4).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маухуб – 7'     2:0 Гладышев – 46'     3:0 Фомин – 65'     4:0 Бальбуэна – 84'    

«Лёгких игр никогда не бывает. Ссылаться на календарь неправильно. Мы сыграем с каждым дома и на выезде, со всеми встретимся. Нужно покопаться в себе и разобрать ошибки, двигаться дальше», — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марцела Лички набрала 39 очков за 20 матчей. «Динамо» Махачкала заработало 18 очков после 20 игр и располагается на 13-й строчке.

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