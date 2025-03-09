Игрок «Динамо» Мх Агаларов: надо покопаться в себе и разобрать ошибки

Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов прокомментировал поражение своей команды в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (0:4).

«Лёгких игр никогда не бывает. Ссылаться на календарь неправильно. Мы сыграем с каждым дома и на выезде, со всеми встретимся. Нужно покопаться в себе и разобрать ошибки, двигаться дальше», — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марцела Лички набрала 39 очков за 20 матчей. «Динамо» Махачкала заработало 18 очков после 20 игр и располагается на 13-й строчке.