Аморим: у «МЮ» плохие результаты и не сильно улучшается игра, но мы многому учимся

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отметил не лучшие результаты и игру «красных дьяволов» при его руководстве, но подчеркнул, что верит в успешное будущее этой команды.

«С точки зрения результатов это плохо. Кроме того, если честно, игра не сильно улучшается. Но хорошо то, что мы многому учимся. Многое меняется в команде, но пока этого не видно. Здесь, в Каррингтоне (тренировочная база «Манчестер Юнайтед». — Прим. «Чемпионата»), мы делаем то, что нам необходимо. Я узнаю футболистов и вижу будущее нашей команды.

Это действительно может стать важным в следующем году, но также есть и риск. Когда вы планируете и думаете о будущем, важно обращать внимание и на настоящее. А настоящее пока что действительно тяжёлое, поскольку нет результатов и качественной игры», — сказал Аморим для Premier League Productions.

После 27 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 33 очка и занимает 15-е место. Аморим занимает пост главного тренера «красных дьяволов» с минувшего ноября.

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