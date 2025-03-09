Далер Кузяев впервые за два месяца вошёл в заявку «Гавра» на матч с «Сент-Этьеном»

Российский полузащитник Далер Кузяев восстановился от травмы голеностопа и вошёл в заявку «Гавра» на матч 25‑го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025 с «Сент-Этьеном». Об этом сообщает пресс-служба «Гавра».

Напомним, 32-летний Кузяев получил повреждение в начале января 2025 года, в результате чего пропустил восемь матчей.

Игра «Гавр» — «Сент‑Этьен» состоится в воскресенье, 9 марта, и начнётся в 19:15 мск.

После 24 сыгранных матчей «Гавр» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 20 очков. «Сент-Этьен» после аналогичного количества игр занимает 17-е место, заработав 19 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 65 очков.