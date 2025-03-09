Тренер «Акрона» Тедеев — о Дзюбе: я бы хотел, чтобы Артём сегодня побил рекорд Кержакова

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев выразил надежду, что нападающий тольяттинского клуба Артём Дзюба побьёт бомбардирский рекорд Александра Кержакова в матче 20‑го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Крыльями Советов». Игра состоится в воскресенье, 9 марта, начало — в 16:30 мск.

— Если Дзюба сегодня забьёт, вы ему уже приготовили какой то отдельный подарок?

— Дзюба — сильнейший нападающий за последние много лет в нашей российской реальности. Он добился этого благодаря труду, хорошей энергии, мастерству, обученности.

Уверен, что он побьёт этот рекорд. Нужно какое-то определённое время. Может, ему хватит и сегодня. Я бы этого хотел и желал. Любой из нас должен верить в хороший результат, — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

Артём Дзюба выйдет на поле с первых минут. 36‑летний форвард за свою игровую карьеру забил 233 гола и догнал Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за «Акрон» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.