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«Манчестер Сити» может побороться с «Арсеналом» за вратаря «Эспаньола» — ED

«Манчестер Сити» может побороться с «Арсеналом» за вратаря «Эспаньола» — ED
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«Манчестер Сити» проявляет интерес к 23-летнему вратарю Жоану Гарсии из «Эспаньола». Об этом сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, к переговорам по подписанию испанского вратаря готовятся сразу несколько европейских грандов, однако среди них лондонский «Арсенал» находится в более выигрышной позиции.

Издание Football Espana подчёркивает, что в контракте Гарсии прописана сумма отступных в размере € 25 млн, но «Эспаньол» может отпустить 23-летнего голкипера по более низкой цене грядущим летом.

В нынешнем сезоне Гарсия принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в четырёх из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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