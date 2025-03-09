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Форвард «Торпедо» Шамкин рассказал, как изменился за полгода восстановления от травмы

Форвард «Торпедо» Шамкин рассказал, как изменился за полгода восстановления от травмы
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Нападающий московского «Торпедо» Даниил Шамкин рассказал, как изменился за полгода восстановления от разрыва крестообразных связок колена в августе 2024 года.

— В «Торпедо» за зимнее межсезонье появилось много новичков, включая легионеров. Как воспринял усиление, особенно в линии полузащиты и группе атаки?
— Я всегда это воспринимаю абсолютно спокойно. Конкуренция была всегда, это нормально. Мне уже не раз приходилось доказывать своё право на место в составе — и в «Торпедо», и в других командах. В прошлом сезоне я часто выходил в «старте», за что благодарен Олегу Георгиевичу. Тогда у нас тоже были игроки высокого класса. Поэтому и сейчас снова готов бороться за место в стартовом составе.

— Этот период наверняка многому тебя научил. Как ты изменился за эти без малого полгода?
— Стал сильнее ментально. Раньше мог переживать из-за мелочей, но травма многому научила – теперь смотрю на многие процессы иначе, стал спокойнее. Чувствую, что повзрослел, ментально окреп.
Да и физически прибавил: мышечная масса выросла, мне это было необходимо как полузащитнику, — приводит слова Шамкина официальный сайт «Торпедо».

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