Лепёхин: не верю, что КДК встанет на сторону Вендела, но по-человечески его можно понять

Российский экс-футболист Константин Лепёхин высказался о скандальном инциденте с оскорблениями полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вендела в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с воронежским «Факелом» (2:0).

«Поведение Вендела неправильное, но лично мне понятно и объяснимо. Не стал бы его сильно осуждать за это. Безусловно, санкции будут применены. Чисто по-человечески можно понять, что у человека не всегда могут выдержать нервы, хотя их надо контролировать.

Не верю, что КДК встанет на сторону Вендела. Понимаю, что какую-то скидку можно сделать — давать дисквалификацию по минимуму. Всем понятно, что это реакция на провокацию. Вряд ли карточку отменят», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.