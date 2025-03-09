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Лепёхин: не верю, что КДК встанет на сторону Вендела, но по-человечески его можно понять

Лепёхин: не верю, что КДК встанет на сторону Вендела, но по-человечески его можно понять
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Российский экс-футболист Константин Лепёхин высказался о скандальном инциденте с оскорблениями полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вендела в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с воронежским «Факелом» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19'     0:2 Кассьерра – 57'    
Удаления: Якимов – 37' / Вендел – 74'

«Поведение Вендела неправильное, но лично мне понятно и объяснимо. Не стал бы его сильно осуждать за это. Безусловно, санкции будут применены. Чисто по-человечески можно понять, что у человека не всегда могут выдержать нервы, хотя их надо контролировать.

Не верю, что КДК встанет на сторону Вендела. Понимаю, что какую-то скидку можно сделать — давать дисквалификацию по минимуму. Всем понятно, что это реакция на провокацию. Вряд ли карточку отменят», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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