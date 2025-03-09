«Ювентус» — «Аталанта»: онлайн-трансляция матча 28-го тура Серии А начнётся в 22:45

Сегодня, 9 марта, состоится матч 28-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встретятся «Ювентус» и «Аталанта». Игра пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине. В качестве главного арбитра встречи выступит Симоне Содза (Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 27 сыгранных матчей «Ювентус» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 52 очка. «Аталанта» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 55 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет миланский «Интер», у которого 61 очко.