Капелло: подозрения в помощи судей «Барселоне» нормальны, ведь они платили Негрейре

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Фабио Капелло считает обоснованными подозрения в помощи судей «Барселоне» ввиду ранее предъявленных обвинений каталонскому клубу в выплатах бывшему вице-президенту испанского технического комитета судей Хосе Марии Негрейре. Напомним, сине-гранатовые подозревались в том, что Негрейра консультировал их с 2001 по 2018 год, за что он получил от клуба около € 7,5 млн.

– Как вы оцениваете заявление «Реала», что против них ведётся судейская кампания?

– Я не верю в подобные вещи. «Реалу», как и всем остальным командам, в один прекрасный день причиняют вред, а в другой — помогают. Это не является чем-то преднамеренным. Если мы обратим внимание на произошедшее между судьями и «Барселоной», то подозрения людей нормальны. Всё остальное — всего лишь теории, но то обстоятельство, что «Барселона» платила вице-президенту [судейского комитета], доказано.

– Ваш период работы в «Реале» совпал с предполагаемыми выплатами Негрейре. Вы что-то подозревали?

– Нет, как я мог подумать что-то подобное? Мне и в голову не приходило, что кто-то мог делать такое.

– Вы удивлены, что «Барселона» не понесла наказания в спортивном плане?

– Да, я очень удивлён, что ничего не произошло. Обычное правосудие работает медленно, но для чего тогда нужен спортивный суд? Это очень серьёзный случай, и тот факт, что «Барселона» может выйти из подобной ситуации без каких-либо санкций, мне непонятен. Мне всё равно, сколько уже прошло лет, хотя на самом деле не так уж и много, — приводит слова Капелло El Mundo.

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