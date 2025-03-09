Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий ЦСКА Мусаев высказался о возросшей конкуренции в атаке

Нападающий ЦСКА Мусаев высказался о возросшей конкуренции в атаке
Комментарии

Форвард московского ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о конкуренции в линии атаки армейского клуба.

«Когда я приходил в ЦСКА, конкуренция в нападении была не меньше: [Антон] Заболотный, [Фёдор] Чалов. Поэтому это хорошо, точно в плюс. Я рад за всех — кто сильнее, тот и играет», — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Мусаев сыграл за ЦСКА 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 3,5 млн.

Материалы по теме
Форвард ЦСКА Мусаев: проблем с реализацией у меня нет, просто надо больше работать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android