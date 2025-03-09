Нападающий ЦСКА Мусаев высказался о возросшей конкуренции в атаке

Форвард московского ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о конкуренции в линии атаки армейского клуба.

«Когда я приходил в ЦСКА, конкуренция в нападении была не меньше: [Антон] Заболотный, [Фёдор] Чалов. Поэтому это хорошо, точно в плюс. Я рад за всех — кто сильнее, тот и играет», — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Мусаев сыграл за ЦСКА 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 3,5 млн.