Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба отличился в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сезона-2024/2025 с самарскими «Крыльями Советов». 36-летний форвард забил пятый мяч в сезоне и 234-й в игровой карьере.

Тем самым Дзюба побил легендарный рекорд Александра Кержакова. Артём возглавил рейтинг лучших бомбардиров российского футбола, в котором учитываются голы за клубы на высшем уровне и сборную страны. Дзюба забил 108 голов за санкт-петербургский «Зенит», 38 — за московский «Спартак», 30 — за российскую сборную, 20 — за «Ростов», 14 — за «Томь», 12 — за «Локомотив», шесть — за тульский «Арсенал», пять — за тольяттинский «Акрон» и один — за «Адана Демирспор».

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за «Акрон» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.