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Кержаков отреагировал на рекордный гол Дзюбы в российском футболе

Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Александр Кержаков отреагировал на рекордный гол форварда «Акрона» Артёма Дзюбы в российском футболе.

«Поздравляю, молодец», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Гол Дзюбы в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» стал 234-м в карьере футболиста. Таким образом, Дзюба опередил Александра Кержакова и единолично возглавил «Клуб 100» — список лучших бомбардиров российского футбола, в котором учитываются голы за клубы на высшем уровне и сборную страны.

Действующее трудовое соглашение Дзюбы с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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