Кержаков: не следил за тем, как Дзюба побил мой рекорд. Слежу за сыном на турнире

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков высказался о том, что форвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба побил его рекорд и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

«Спокойно отношусь к рекорду Дзюбы. Молодец! Но я не следил за этим. Я сегодня слежу за своим сыном на турнире», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Дзюба отличился в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сезона-2024/2025 с самарскими «Крыльями Советов». 36-летний форвард забил пятый мяч в сезоне и 234-й в игровой карьере.

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за «Акрон» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.