Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видео: 234-й гол Дзюбы в карьере в матче «Акрона» с «Крыльями Советов»

Видео: 234-й гол Дзюбы в карьере в матче «Акрона» с «Крыльями Советов»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба забил 234-й гол в своей профессиональной игровой карьере. Форвард отличился в матче с самарскими «Крыльями Советов» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Акрона».

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Перерыв
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Дзюба – 9'    

Видео доступно в телеграм-канале «Акрона». Права на него принадлежат Российскому Футбольному Союзу (РФС).

На девятой минуте нападающий «Акрона» Артём Дзюба открыл счёт. Таким образом, он побил исторический бомбардирский рекорд Александра Кержакова (233).

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за «Акрон» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 1,8 млн.

Материалы по теме
Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android