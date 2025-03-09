Видео: 234-й гол Дзюбы в карьере в матче «Акрона» с «Крыльями Советов»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба забил 234-й гол в своей профессиональной игровой карьере. Форвард отличился в матче с самарскими «Крыльями Советов» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Акрона».

Видео доступно в телеграм-канале «Акрона». Права на него принадлежат Российскому Футбольному Союзу (РФС).

На девятой минуте нападающий «Акрона» Артём Дзюба открыл счёт. Таким образом, он побил исторический бомбардирский рекорд Александра Кержакова (233).

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за «Акрон» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 1,8 млн.