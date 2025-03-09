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«У самурая нет цели. Только путь». Дзюба показал особую футболку после рекордного гола

«У самурая нет цели. Только путь». Дзюба показал особую футболку после рекордного гола
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба показал специальную футболку после того, как он забил гол в ворота «Крыльев Советов» в матче 20-го тура РПЛ, благодаря чему 36-летний игрок стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

«У самурая нет цели. Только путь», — написано на футболке 36-летнего игрока, которую он надел под основную экипировку.

Фото: Пресс-служба ФК «Акрон»

Гол в ворота самарского клуба стал 234-м в карьере Дзюбы. Таким образом, нападающий опередил экс-форварда «Зенита» и сборной России Александра Кержакова, единолично возглавив «Клуб 100» — список лучших бомбардиров российского футбола, в котором учитываются голы за клубы на высшем уровне и национальную команду страны.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Перерыв
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Дзюба – 9'    
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