«У самурая нет цели. Только путь». Дзюба показал особую футболку после рекордного гола

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба показал специальную футболку после того, как он забил гол в ворота «Крыльев Советов» в матче 20-го тура РПЛ, благодаря чему 36-летний игрок стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

«У самурая нет цели. Только путь», — написано на футболке 36-летнего игрока, которую он надел под основную экипировку.

Фото: Пресс-служба ФК «Акрон»

Гол в ворота самарского клуба стал 234-м в карьере Дзюбы. Таким образом, нападающий опередил экс-форварда «Зенита» и сборной России Александра Кержакова, единолично возглавив «Клуб 100» — список лучших бомбардиров российского футбола, в котором учитываются голы за клубы на высшем уровне и национальную команду страны.

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