Александр Мостовой высказался о рекордном голе Дзюбы в российском футболе

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой отреагировал на рекордный гол нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы. Форвард тольяттинского клуба отличился в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Этот гол стал 234-м в карьере Дзюбы, он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Встреча проходит в эти минуты, «Акрон» выигрывает со счётом 1:0.

«Кто бы ещё мог побить рекорд Кержакова? У нас не так много нападающих, кто мог это сделать. Молодец! Так и должно быть. Все рекорды бьются. Но я не особо следил за этой статистикой. Знал только, что Кержаков был на первом месте», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.