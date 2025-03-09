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Александр Мостовой высказался о рекордном голе Дзюбы в российском футболе

Александр Мостовой высказался о рекордном голе Дзюбы в российском футболе
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Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой отреагировал на рекордный гол нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы. Форвард тольяттинского клуба отличился в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Этот гол стал 234-м в карьере Дзюбы, он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Встреча проходит в эти минуты, «Акрон» выигрывает со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Перерыв
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Дзюба – 9'    

«Кто бы ещё мог побить рекорд Кержакова? У нас не так много нападающих, кто мог это сделать. Молодец! Так и должно быть. Все рекорды бьются. Но я не особо следил за этой статистикой. Знал только, что Кержаков был на первом месте», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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