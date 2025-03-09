«Величайший бомбардир». Константин Генич отреагировал на рекордный гол Артёма Дзюбы

Спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич отреагировал на рекордный гол форварда «Акрона» Артёма Дзюбы в российском футболе. Гол Дзюбы в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» стал 234-м в карьере футболиста. Таким образом, Дзюба опередил Александра Кержакова и единолично возглавил «Клуб 100» — список лучших бомбардиров российского футбола, в котором учитываются голы за клубы на высшем уровне и сборную страны. Встреча проходит в эти минуты, «Акрон» выигрывает со счётом 1:0.

«Величайший бомбардир! Что бы он ни говорил, но факт надо признать!» — написал Генич в телеграм-канале.

Действующее трудовое соглашение Дзюбы с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.