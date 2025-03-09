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«Бавария» подготовила документы для продления контракта с Йозуа Киммихом — Романо

«Бавария» подготовила документы для продления контракта с Йозуа Киммихом — Романо
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Мюнхенская «Бавария» в ближайшее время продлит контракт с полузащитником Йозуа Киммихом. Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X, клуб уже подготовил все необходимые для подписания нового договора документы.

По данным источника, новый контракт Йозуа Киммиха с «Баварией» будет рассчитан до лета 2029 года. Напомним, действующий контракт 30-летнего футболиста истекает в конце текущего сезона. Ранее сообщалось, что в подписании Киммиха на правах свободного агента заинтересованы «Реал» и «Барселона».

Йозуа Киммих выступает в составе «Баварии» с июля 2015 года. В текущем сезоне на счету немца 38 матчей во всех турнирах. В них он забил один гол и оформил 10 результативных передач.

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