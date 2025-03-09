Вратарь «Валенсии» Мамардашвили: прилагаю все усилия, чтобы стать лучшей версией себя

Грузинский голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили после ошибки в матче с «Вальядолидом» (2:1) признал, что находится не в лучшей форме. Напомним, вратарь сделал неудачный пас, перехваченный соперником Хуанми Латасой, который впоследствии забил гол.

«Знаю, что сейчас не лучший момент, но я убеждён, что трудности делают нас сильнее. Я прилагаю все усилия, чтобы как можно скорее стать лучшей версией себя. Большое спасибо за поддержку! Сегодняшняя победа очень важна для нас и даёт нам энергию для продолжения», — написал Мамардашвили в соцсетях.

27 августа 2024 года Мамардашвили подписал контракт с «Ливерпулем». До конца сезона-2024/2025 голкипер выступает за «Валенсию» на правах аренды.

В нынешнем сезоне 24-летнему вратарю удалось отыграть «на ноль» лишь пять матчей из 23 игр. Всего за этот сезон голкипер пропустил 39 мячей.