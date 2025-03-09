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Сочи — Урал, результат матча 9 марта 2025, счет 1:0, Первая лига 2024-2025

«Сочи» одержал минимальную победу над «Уралом» в 23-м туре Первой лиги
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«Сочи» и «Урал» встречались в очном матче в рамках 23-го тура Первой лиги. Игра проходила на стадионе «Фишт». Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Владиславом Целовальниковым (Астрахань). Игра завершилась минимальной победой хозяев поля — 1:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 23-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Крамарич – 45+1'    

В компенсированное к первому тайму время «горожане» получили право на пенальти. Форвард «Сочи» Мартин Крамарич реализовал удар с «точки».

Победа позволила подопечным Роберта Морено подняться на третье место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 41 очко в 23 матчах. «Урал» располагается на пятой строчке. Клуб из Екатеринбурга набрал в сезоне 38 очков.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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