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Анчелотти — о Мбаппе: он играет очень хорошо, мы очень довольны им

Анчелотти — о Мбаппе: он играет очень хорошо, мы очень довольны им
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о выступлениях нападающего клуба Килиана Мбаппе в текущем сезоне.

«Против «Атлетико» он не сделал того, что сделал против «Манчестер Сити». В целом он играет очень хорошо, мы очень довольны им. Мы должны иметь в виду, что он не всегда находится в лучшей форме. Сезон сложный, это нормально, особенно для лучших игроков, у которых больше взлётов и падений, это что-то генетическое. У него всё очень хорошо», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Мбаппе перешёл в «Реал» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне француз принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых забил 27 голов и сделал четыре результативные передачи.

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