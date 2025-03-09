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Сёмин: Дзюба — молодец! Заслужил быть лучшим бомбардиром российского футбола

Сёмин: Дзюба — молодец! Заслужил быть лучшим бомбардиром российского футбола
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал рекордный гол нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы. Форвард тольяттинского клуба отличился в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Этот гол стал 234-м в карьере Дзюбы, он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Встреча проходит в эти минуты, «Акрон» выигрывает со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Дзюба – 9'     0:2 Лончар – 83'    

«Дзюба, конечно, заслужил звание лучшего бомбардира российского футбола. Он играл в командах высокого уровня, командах-чемпионах, в тех, которые вылетали, но без него. Он молодец! Никогда не сидел долго в резерве, сразу находил команду, своего тренера, не стеснялся переходить. Ему всегда хотелось играть, поэтому он сегодня и забил больше всех. Он прирождённый нападающий старого формата — большой, мощный, любит подачи с фланга.

Думаю, он особо не думал про рекорд, а хотел помочь команде. Сегодня его голы помогают «Акрону», год назад они очень сильно помогли «Локомотиву», а несколько лет назад — «Арсеналу». Не думаю, что он зацикливался так же, как Овечкин. Конечно, он хочет побить рекорд, попасть в историю. Но на первом плане команда. У Дзюбы такие же принципы», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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