«Атлетико» уступил «Хетафе», пропустив два гола за четыре минуты сразу после удаления

«Хетафе» встречался с «Атлетико» в рамках 27-го тура испанской Ла Лиги. Игра проходила на стадионе «Колисеум» (Хетафе, Испания). Главный арбитр матча — Гильермо Куадра Фернандес. Игра завершилась волевой победой «Хетафе» — 2:1.

Первый гол в матче был забит на 75-й минуте. Норвежский форвард «Атлетико» Александр Сёрлот реализовал пенальти. На 88-й минуте красную карточку за грубый фол получил форвард «матрасников» Анхель Корреа. На 88-й минуте уругвайский полузащитник «Хетафе» Мауро Арамбарри сравнял счёт. На 90+2-й минуте Арамбарри вывел «Хетафе» вперёд.

«Атлетико» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. У мадридцев 56 набранных очков в сезоне. «Хетафе» находится на 11-й строчке с 33 очками. На первом месте находится «Барселона» с 57 очками при игре в запасе.