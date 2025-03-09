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Хетафе — Атлетико, результат матча 9 марта 2025, счет 2:1, Ла Лига 2024-2025

«Атлетико» уступил «Хетафе», пропустив два гола за четыре минуты сразу после удаления
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«Хетафе» встречался с «Атлетико» в рамках 27-го тура испанской Ла Лиги. Игра проходила на стадионе «Колисеум» (Хетафе, Испания). Главный арбитр матча — Гильермо Куадра Фернандес. Игра завершилась волевой победой «Хетафе» — 2:1.

Испания — Примера . 27-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
2 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Сёрлот – 75'     1:1 Арамбарри – 88'     2:1 Арамбарри – 90+2'    
Удаления: нет / Корреа – 88'

Первый гол в матче был забит на 75-й минуте. Норвежский форвард «Атлетико» Александр Сёрлот реализовал пенальти. На 88-й минуте красную карточку за грубый фол получил форвард «матрасников» Анхель Корреа. На 88-й минуте уругвайский полузащитник «Хетафе» Мауро Арамбарри сравнял счёт. На 90+2-й минуте Арамбарри вывел «Хетафе» вперёд.

«Атлетико» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. У мадридцев 56 набранных очков в сезоне. «Хетафе» находится на 11-й строчке с 33 очками. На первом месте находится «Барселона» с 57 очками при игре в запасе.

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