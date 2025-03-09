Сёмин: Дзюба уступает Кержакову во многих моментах — Александру было труднее забивать

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о рекордном голе форварда «Акрона» Артёма Дзюбы. Нападающий отличился в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Этот гол стал 234-м в карьере Дзюбы, что позволило ему обойти в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола экс-форварда «Зенита» Александра Кержакова. Встреча проходит в эти минуты, «Акрон» выигрывает со счётом 1:0.

«Дзюба уступает Кержакову во многих моментах. Александр сыграл больше матчей за сборную, играл в «Севилье», в более статусных клубах, чем Дзюба. Но у Кержакова своё время, а у Артёма — своё. Голы ведь никто не квалифицировал, в каких матчах они были, официально — забито и забито. На мой взгляд, Кержакову было труднее забивать», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.