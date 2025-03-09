Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сёмин: Дзюба уступает Кержакову во многих моментах — Александру было труднее забивать

Сёмин: Дзюба уступает Кержакову во многих моментах — Александру было труднее забивать
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о рекордном голе форварда «Акрона» Артёма Дзюбы. Нападающий отличился в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Этот гол стал 234-м в карьере Дзюбы, что позволило ему обойти в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола экс-форварда «Зенита» Александра Кержакова. Встреча проходит в эти минуты, «Акрон» выигрывает со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Дзюба – 9'     0:2 Лончар – 83'    

«Дзюба уступает Кержакову во многих моментах. Александр сыграл больше матчей за сборную, играл в «Севилье», в более статусных клубах, чем Дзюба. Но у Кержакова своё время, а у Артёма — своё. Голы ведь никто не квалифицировал, в каких матчах они были, официально — забито и забито. На мой взгляд, Кержакову было труднее забивать», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
«Спартак» пытается догнать лидеров РПЛ! В соперниках — крепкий «Рубин». LIVE
Live
«Спартак» пытается догнать лидеров РПЛ! В соперниках — крепкий «Рубин». LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android